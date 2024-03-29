Власти РФ расширили список оснований для приостановки выдачи прав

Власти России расширяют перечень оснований для приостановления экзамена на знание ПДД и выдачи водительских удостоверений. С 1 апреля будет приостанавливаться экзамен на знание ПДД и выдача водительских удостоверений кандидатам, в частности, если у заявителя просрочен паспорт или есть повестка в военкомат, передает РИА Новости.

«Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя», – указано в сообщении.

Уточняется, что процедура будет приостановлена до момента, пока кандидат не предоставит действительный документ.

Кроме того, причинами для невыдачи прав также станут истечение срока медсправки и отсутствие на экзамене курсанта.

Изменения были внесены в постановление правительства РФ в декабре 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.