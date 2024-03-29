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Власти РФ расширили список оснований для приостановки выдачи прав
Власти России расширяют перечень оснований для приостановления экзамена на знание ПДД и выдачи водительских удостоверений. С 1 апреля будет приостанавливаться экзамен на знание ПДД и выдача водительских удостоверений кандидатам, в частности, если у заявителя просрочен паспорт или есть повестка в военкомат, передает РИА Новости.
«Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя», – указано в сообщении.
Уточняется, что процедура будет приостановлена до момента, пока кандидат не предоставит действительный документ.
Кроме того, причинами для невыдачи прав также станут истечение срока медсправки и отсутствие на экзамене курсанта.
Изменения были внесены в постановление правительства РФ в декабре 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
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