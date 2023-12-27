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Политика 27 декабря 2023 11:26

Власти РФ продлили ограничения на вывоз из страны ряда товаров до конца 2025 года

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Правительство России ограничило экспорт до 2025 года технологического, медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, кабелей, а также некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационных приборов, аккумуляторов и станков для обработки металла.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, вывозить эти товары запретили во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС.

Уточняется, что по поручению Президента РФ Владимира Путина экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медизделий, ранее ввезенные в Россию для госрегистрации. Также запрет не действует на холодильное оборудование, некоторые виды насосов и категории судов.

Напомним, перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России, определен правительством в марте 2022-го по указу российского лидера. До этого Путин подписал указ «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и необходимо для защиты внутреннего рынка.

#экспорт #Россия #ограничения
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