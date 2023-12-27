Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти РФ продлили ограничения на вывоз из страны ряда товаров до конца 2025 года
Правительство России ограничило экспорт до 2025 года технологического, медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, кабелей, а также некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационных приборов, аккумуляторов и станков для обработки металла.
Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, вывозить эти товары запретили во все зарубежные страны, за исключением государств – членов ЕАЭС.
Уточняется, что по поручению Президента РФ Владимира Путина экспортные ограничения не будут распространяться на образцы медизделий, ранее ввезенные в Россию для госрегистрации. Также запрет не действует на холодильное оборудование, некоторые виды насосов и категории судов.
Напомним, перечень товаров и оборудования, временно запрещенных к вывозу из России, определен правительством в марте 2022-го по указу российского лидера. До этого Путин подписал указ «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» и необходимо для защиты внутреннего рынка.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»