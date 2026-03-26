Власти РФ предложили ускорить внедрение современных технологий угольной генерации

Фото: пресс-служба Госсовета РФ

Заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» под председательством главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева прошло в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РФ.

Участники обсудили перспективы развития угольной генерации – как крупных мощностей, так и малых установок для изолированных и труднодоступных территорий. Вопрос особенно актуален для Сибири и Дальнего Востока, где уголь обеспечивает около 42% энергоснабжения.

В заседании участвовали министр энергетики Сергей Цивилев, представители Минпромторга, Минприроды и Минэкономразвития, госкорпорации «ВЭБ.РФ», регионов, энергетических и машиностроительных компаний, а также научного сообщества и отраслевых организаций.

Айсен Николаев отметил, что энергетика страны сейчас сталкивается с комплексом задач, связанных с ростом потребления и необходимостью обновления генерирующих мощностей.

По его словам, важно обеспечить надежное и доступное энергоснабжение, повысить эффективность производства электроэнергии и при этом не допустить заметного роста тарифов для населения и бизнеса. Отдельно он указал на необходимость достижения технологической независимости топливно-энергетического комплекса.

Глава Якутии напомнил, что Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркивал значимость развития угольной генерации там, где это экономически оправдано, с применением современных технологий и соблюдением экологических требований.

При этом, как отметил Николаев, внедрение перспективных решений в отрасли идет медленно, и стране необходимо ускорить переход на технологии суперсверхкритического и ультрасверхкритического пара, которые уже активно применяются в ряде государств, в том числе в Китае.

Он добавил, что в ходе подготовки к заседанию с участием федеральных ведомств, регионов, бизнеса и экспертов были определены технологии угольной генерации, которые могут быть реализованы в России в ближайшее время. В частности, решения по суперсверхкритическим параметрам пара уже подготовлены компанией «Силовые машины» для практического применения.

Сергей Цивилев поддержал предложения комиссии и заявил, что министерство готово внимательно рассмотреть инициативы, связанные с использованием современных технологий угольной генерации, включая развитие производства турбин в России.

Николаев подчеркнул, что ключевым остается вопрос финансовой поддержки – как для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ультрасверхкритическим технологиям, так и для инвесторов. По его словам, необходимо в короткие сроки определить пилотные площадки для строительства новых высокотехнологичных угольных энергоблоков и подготовить дорожную карту внедрения таких решений с последующим строгим исполнением.

Отдельное внимание участники уделили малой угольной генерации, которая имеет критическое значение для удаленных регионов, прежде всего на Дальнем Востоке. По оценке Николаева, снижение стоимости электроэнергии возможно за счет комбинированной выработки тепла и электроэнергии с применением современных технологий.

Такой подход способен не только удержать тарифы на текущем уровне, но и снизить их, в том числе за счет частных инвестиций и механизмов дальневосточной надбавки.

По итогам заседания участники предложили создать внутри комиссии отдельную рабочую группу, которая будет на постоянной основе контролировать внедрение и расширение использования современных и экологичных технологий угольной генерации.