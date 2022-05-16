Федеральный бюджет дополнительно выделит Татарстану 2,5 млрд рублей на импортозамещение

Татарстан может получить дополнительно 2,5 млрд рублей на развитие проектов в области импортозамещения. Об этом сообщил «Татар-информу» председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин.

«Мы работаем с Минпромторгом РФ, чтобы получить дополнительно через Фонд развития промышленности 2,5 млрд рублей на инвестиционные проекты, связанные с импортозамещением. Также мы готовим поправки в законодательство об особых экономических зонах, о защите капвложений. Это позволит запустить в республике несколько новых проектов, которые будут защищены. Это серьезное движение вперед. Татарстан динамично меняется, и в условиях санкций у республики появляются новые шансы для развития», - сказал Топилин.

Парламентарий отметил, что в Татарстане много делается для повышения качества жизни населения. «В республике реализуется большое количество инфраструктурных проектов. Мы видим, как меняется Казань и другие города Татарстана. Посещая большое количество районов на региональных неделях, я вижу, что территории наших маленьких поселков становятся все более благоустроенными. Очень многое делается для развития дворовых территорий, общественных пространств, спортивных площадок», - пояснил он.

Накануне РИА Новости опубликовало итоги исследования, в соответствии с которым Татарстан занял третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга. За минувший год республика улучшила свои позиции, поднявшись с 5 на 3-е место.