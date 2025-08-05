Власти РФ одобрили заявку на строительство сетей канализации в одном из районов Казани

В правительстве РФ одобрили заявку Татарстана на строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации перспективной территории в Кировском районе Казани. Об этом сообщил зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что сети построят с целью модернизировать ЖКХ. Работы произведут за счет казначейских кредитов, сообщили в правительстве РФ.

Хуснуллин подчеркнул, что в общей сложности порядка 46,79 млрд рублей данного кредитования выделят на реализацию 20 проектов, которые включают в себя строительство 64 объектов.

Помимо казанского объекта, власти одобрили строительство второй нитки главного канализационного коллектора в Санкт-Петербурге, реконструкцию системы водоснабжения в Дагестане, реконструкцию насосной станции и блока отстойников очистной водопроводной станции в Чувашской Республике, строительство очистных сооружений Среднеуральска и города Сысерти в Свердловской области, строительство системы водоснабжения в Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда и водопроводных сетей в центрально-западной части города, строительство пяти котельных с переводом на газ и комплексной системы по обращению с ТКО в Кировской области, реконструкцию коммунальных сетей в селе Старая Ладога Ленинградской области, а также модернизация сетей водоснабжения в Челябинске и Копейске.