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Власти РФ обяжут регионы по новому тарифу считать электроэнергию для населения
В Правительстве РФ утвердили меры, которые обязывают регионы перевести население на новые тарифы на электричество. По новым расценкам счета на оплату вырастут, если человек увеличивает потребление электроэнергии. Правила расчета вступают в силу с 2024 года, в случае если власти решат увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для граждан, пишет РБК.
Как альтернативу, предлагают субсидировать тариф для населения из их бюджетов. В ФАС при этом заявляли, что новые правила введут по всей стране, так как почти все регионы при установке тарифов превысят этот лимит субсидий в 2024 году.
Тарифы для населения по новому механизму хотят установить с учетом ограничения предельных уровней. Итоговую цену за свет для россиян установят региональные органы по тарифам.
В ФАС добавили, что переход на дифференциацию тарифов позволит снизить перекрестное субсидирование и поможет в борьбе «с серым майнингом».
Напомним, в РФ действует принцип перекрестного субсидирования, то есть доплаты бизнеса за снижение тарифов для населения. В ФАС предлагали с нового года установить в регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения. То есть если потребление электричества растет, то и ставка увеличивается. Если власти региона внедрят такое правило, то смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования по специальной формуле, которую разработал ФАС. Цель введения изменений - снизить перекрестное субсидирование и бороться «с серым майнингом».
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