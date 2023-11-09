Власти РФ направят 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ дополнительно выделит 95 млрд рублей на поддержку льготных ипотечных программ.

Как сообщается в пресс-службе российского Правительства, около 46 млрд рублей из общей выделяемой суммы предусмотрено на семейную ипотеку, 41 млрд рублей – на льготную ипотеку и почти 8 млрд рублей – на дальневосточную ипотеку.

Уточняется, что всего по итогам 2023 года в рамках этих программ планируется предоставить порядка 700 тыс кредитов.

В Правительстве РФ добавили, что в общей сложности за время действия льготных ипотечных программ выдано свыше 2 млн займов на сумму более 8,5 трлн рублей.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручал правительству сделать все возможное, чтобы обеспечить российские семьи достойными жилищными условиями.