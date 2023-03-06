Власти РФ направят 21,5 млрд рублей на кредитную поддержку промпредприятий в 2023 году

На завершение программы кредитной поддержки системообразующих организаций России, действующих в сферах промышленности и торговли, в 2023 году правительство выделит 21,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что программа оказалась востребованной и эффективной несмотря на то, что на момент запуска ключевая ставка составляла 20%.



«В тот момент наши предприятия особенно остро нуждались в оборотном капитале. Им нужно было очень быстро перестраивать кооперацию, логистику, формировать запасы сырья и комплектующих и не допустить, самое главное, остановки производств и высвобождения персонала», – рассказал министр.

Он добавил, что в прошедшем году на кредитную программу поддержки системообразующих предприятий промышленности и торговли было направлено свыше 42 млрд рублей.