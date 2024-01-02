Власти регионов РФ смогут вводить спецтарифы на электричество для майнеров

Регионы РФ с 1 января 2024 года смогут переходить на дифференцированный тариф на электроэнергию - в зависимости от объемов потребления. Это позволит повышать тарифы для потребителей, использующих электричество для майнинга и в коммерческих целях, пишет ТАСС.

Напомним, в прошлом месяце власти страны утвердили новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования. Теперь власти регионов должны будут дифференцировать тариф на электричество, чтобы поднять платеж бизнесу. Однако тарифы на электроэнергию для населения не поменяются в январе - их уровень изменится только в июле.

Согласно постановлению, индексируют именно предельную величину перекрестного субсидирования. Индексация коснется тех регионов, где установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объемам потребления. Такая мера не даст потреблять майнерам большой объем электричества за низкую плату, объясняет ФАС.

Как подчеркнул замминистра энергетики России Павел Сниккарс, власти регионов сами принимают решение по внедрению дифференцированных тарифов, учитывая защиту социально значимых категорий россиян.

В ФАС отметили, что такая мера также защитит добросовестных потребителей, которые используют электричество только для бытовых нужд. При этом для населения они будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. ФАС отменит решения региональных органов, если были нарушены предельные уровни тарифов.