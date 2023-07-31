Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан и другие российские регионы проверят на готовность к внедрению ИИ
Для выявления индекса готовности отечественных специалистов и организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) во всех регионах России проведут исследование. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», — приводит его слова РИА Новости.
Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников также отметил, что в 2022 году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта показал, что у российской экономики уже есть фундамент по основным направлениям развития ИИ. Он добавил, что это исследование позволит оценить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики, а также выявить кадровые и регуляторные барьеры, с которыми сталкиваются организации при использовании ИИ и разработать действенные инструменты для устранения всех препятствий.
Ранее Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что Россия и Китай смогут стать мировыми лидерами в сфере искусственного интеллекта, если объединят свой потенциал и опыт.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»