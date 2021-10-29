Власти Приморского края с 30 октября ужесточат антиковидные меры

В Приморском крае из-за ухудшения ситуации с Covid-19 c 30 октября введут дополнительные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Так, граждане смогут посещать кафе, учреждения культуры и спорта только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

«Доступ в эти учреждения граждан с медотводом будет возможен только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением», — говорится на сайте Правительства.

Работодатели в сфере общепита, культуры, спорта, деятельность которых по постановлению о введении режима повышенной готовности в Приморье не приостановлена, должны не допускать работников и посетителей без предъявления ими указанных QR-кода или справки.

С 11 часов вечера и до 6 утра общепиты, в том числе рестораны, бары и кафе, должны обслуживать посетителей лишь навынос. Исключением стали организации, расположенные в зданиях авто-, ж/д и морских вокзалов, а также аэропортов.

Невакцинированные приморцы старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в стране Президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. При этом регионы могут самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидобстановки.