Власти Приамурья представили Путину проект канатной дороги между Россией и Китаем

Власти Приамурья представили Президенту России Владимиру Путину проект строительства канатной дороги, которая соединит Россию и Китай. Об этом сообщает сайт Правительства Амурской области.

Предполагаемый срок сдачи дороги, которая пройдет над рекой Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, — конец 2023 года. На сегодня готовность объекта составляет 10%, его общая стоимость — 9 млрд рублей.

Губернатор Приамурья Василий Орлов доложил главе государства, что проектом предусмотрено создание пункта пропуска пограничной службы, где будет установлено соответствующее оборудование для проверки граждан, пересекающих границу. Стоимость оборудования составляет около 700 млн рублей.

«Я попросил Президента включить эти расходы в государственную программу. Он нас поддержал, и эти средства будут выделены», — заверил губернатор.