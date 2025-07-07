Власти предложили облегчить поездки многодетным семьям

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий освобождение многодетных семей от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду», которая выступила инициатором предложения.

Законодательную инициативу подготовили глава партии Сергей Миронов и заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. В документе предлагается внести изменения в закон об автомобильных дорогах, чтобы транспорт, зарегистрированный на родителей с тремя и более детьми, мог пользоваться платными трассами без оплаты.

Авторы поясняют, что мера направлена на снижение финансовой нагрузки на многодетные семьи, особенно в период отпусков, а также может стать дополнительным стимулом к увеличению рождаемости. Кроме того, инициатива подчеркивает важность поддержки семейной политики и расширения доступа к транспортной инфраструктуре.