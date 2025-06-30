Власти повысят ряд госпошлин для автовладельцев с сентября 2025 года

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С сентября 2025 года в России планируется повышение ряда государственных пошлин, связанных с оформлением водительских документов и регистрацией транспортных средств. Об этом говорится в законопроекте Минфина, согласованном с профильными ведомствами. Документ имеется в распоряжении «Известий».

Согласно поправкам, существенно вырастет стоимость получения водительских прав. Госпошлина за удостоверение старого образца увеличится до 4 тыс. рублей, а за документ нового формата — до 6 тыс. рублей. В последний раз эти ставки пересматривались 11 и 7 лет назад соответственно. Также подорожает оформление международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

Увеличится и стоимость оформления паспорта транспортного средства (ПТС) – до 1,2 тыс. рублей. За внесение изменений в ПТС теперь нужно будет платить 525 рублей (вместо нынешних 350 рублей).

Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) также вырастет. За бумажный вариант придётся заплатить 1,5 тыс. рублей (вместо 500), за пластиковый — 4,5 тыс. рублей (вместо 1,5 тыс.).

Повысится и стоимость государственных регистрационных номеров. За автомобильные — с 2 до 3 тыс. рублей. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей.

Серьёзно подорожает и свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности — с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

Госпошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет с 1 до 3 тыс. рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов обойдётся в 2,25 тыс. рублей, а его продление — в 1,5 тыс. рублей (сейчас — 1 тыс.).

Транзитные номера на бумажном носителе подорожают до 300 рублей, а на металлическом — до 2,4 тыс. рублей (вместо нынешних 200 и 1,6 тыс. соответственно).