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Политика
28 апреля 2022  20:51

Власти Польши отрицают планы по установлению контроля на Западной Украине

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В польском правительстве отвергли обвинения в желании установить контроль над западными регионами Украины. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что власти не готовят аннексию.

При этом в четверг власти Польши объявили о подготовке военных учений на севере и востоке страны, передает РИА Новости. Начнутся они уже с 1 мая.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в четверг, что США и Польша прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине.

#польша #Украина #спецоперация
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