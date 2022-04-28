Власти Польши отрицают планы по установлению контроля на Западной Украине

В польском правительстве отвергли обвинения в желании установить контроль над западными регионами Украины. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что власти не готовят аннексию.

При этом в четверг власти Польши объявили о подготовке военных учений на севере и востоке страны, передает РИА Новости. Начнутся они уже с 1 мая.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в четверг, что США и Польша прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине.