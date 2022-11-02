Власти Польши изъяли базу отдыха под Варшавой, арендуемую российским посольством

Польские власти изъяли базу отдыха «Скубянка» под Варшавой, которую российские посольство в республике арендовало с 80-х годов прошлого века. Об этом сообщает ТАСС.

«В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой», – заявил замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка.

По его слова, проводится инвентаризация и техническая оценка объектов, после чего, он надеется, будут предложены новые варианты использования.

Польские власти утверждали, что соглашение с российской стороной расторгли из-за неуплаты арендной платы. Посол Андреев отметил, что эта информация не соответствует действительности, поскольку договор не предусматривает расторжения за неуплату.

«В тексте договора есть условия расторжения, но неуплата, тем более по форс-мажорным обстоятельствам, там не предусмотрена», — указал посол.

На территории «Скубянки» расположены два отеля, две виллы и несколько летних домиков.