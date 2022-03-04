Власти Подмосковья с 4 марта отменят систему QR-кодов

Московскую область с 4 марта ждут некоторые послабления по коронавирусу. Об этом говорится в телеграм-канале регионального штаба по Covid-19.

«В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий», — сказано в сообщении.

При этом гражданам все еще нужно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Также под запретом остается проведение публичных мероприятий, исключением являются те, что организованы органами государственной власти.

Гражданам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется оставаться на домашней изоляции.