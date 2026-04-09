Власти ПФО усилят подготовку специалистов для поддержки ветеранов СВО

Подготовку семинаров для специалистов, которые работают с ветеранами специальной военной операции и их семьями, обсудили в ПФО. От Татарстана в совещании участвовали главный федеральный инспектор по республике Виктор Демидов, вице-премьер Лейла Фазлеева, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Клара Тазетдинова и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Совещание провел заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Александр Тихонов. Он отметил, что ветераны и их родственники оценивают работу власти не по заявлениям или публикациям, а по тому, насколько эффективно решаются их конкретные проблемы, с которыми они обращаются к специалистам на местах.

Участники встречи обратили внимание на опыт Центрального федерального округа. Там в прошлом году провели серию семинаров для двух тысяч социальных работников, а оператором выступило Российское общество «Знание».

О результатах этой работы и предложениях по организации аналогичных семинаров в ПФО рассказал руководитель профильного управления общества Павел Симонов. Вопросы подготовки и проведения обучения для сотрудников, взаимодействующих с ветеранами, также представил руководитель направления по развитию просветительской деятельности в ПФО Дмитрий Травкин.

Отдельно участники обсудили социальный проект «Сурское мужество. Новый ты», реализуемый в Пензенской области. Он был инициирован уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В рамках проекта ветераны боевых действий с инвалидностью проходят углубленную реабилитацию, осваивают основы предпринимательства и новые профессии. После завершения обучения они заключают социальный контракт и открывают собственное дело.

На сегодняшний день состоялось три выпуска участников, в 2026 году планируется провести еще пять наборов. Участники совещания отметили, что этот опыт можно распространить на другие регионы.

Александр Тихонов подчеркнул, что организация обучения специалистов, работающих с семьями ветеранов, входит в прямую зону ответственности руководителей региональных межведомственных комиссий.

Совещание прошло в формате открытого диалога. Участники рассчитывают, что это позволит быстрее внедрить успешные практики в регионах округа и повысить качество социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей.