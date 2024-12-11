Власти Пестрецов рассказали о ремонте здания Старошигалеевской школы

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

Власти Пестречинского района прокомментировали ситуацию с ремонтом Старошигалеевской школы. Накануне пост и фотографии о ненадлежащем состоянии здания был опубликован в телеграм-канале «Осторожно, новости», принадлежащем Ксении Собчак.

Руководство района признает, что школе действительно необходим капитальный ремонт, который проводится по республиканским программам. И район ежегодно подает заявки для включения в программу объектов, нуждающихся в ремонтных работах.

На 2025 год в республиканскую программу включена школа села Богородское, а на 2026 год запланировано проведение капитального ремонта в Старошигалеевской школе. При выделении дополнительного финансирования из республики работы могут быть проведены раньше. На это надеются власти муниципального образования.

Сегодня проведена предварительная оценка запланированных на 2026 год работ. В здании планируется заменить инженерные сети, кровлю, окна, провести внутренние ремонтные работы спортивного зала, учебных кабинетов, пищеблока.

Также сообщается, что в здании школы 1997 года постройки за последние 5 лет отремонтировали сети канализации и газопотребления, заменили котлы и системы оповещения, провели частичный ремонт крыши и капитальный ремонт пищеблока, закупили кухонный инвентарь и оборудование, а также школьную мебель, обеспечили видеонаблюдение.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, в 2019 году ремонт был проведен на 4,3 млн рублей, в 2020 году — на 200 тыс. рублей, в 2021 году было освоено 3,5 млн рублей. В прошлом году на замену кухонного инвентаря, мебели для столовой, сантехники было выделено 748 тыс. рублей.

Глава района Раис Сулейманов в своем телеграм-канале поблагодарил жителей за активность. Он отметил, что только совместными усилиями можно добиться результата.