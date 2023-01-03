Власти передают «АвтоВАЗу» российские активы Nissan

Российские активы автоконцерна Nissan подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» передает «АвтоВАЗу», сообщил в интервью телеканалу РБК вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге»,— рассказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Мантуров напомнил, что приобретение российских активов Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, состоялось в конце ноября. Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России НАМИ. Активы приобретены за символическую стоимость, предполагается опцион обратного выкупа в течение шести лет. Обслуживание автомобилей бренда в РФ и поставку запчастей возложено на «АвтоВАЗ».

Ранее в автоконцерне сообщали о планах возобновить производство во втором полугодии 2023 года. На старте планируется выпускать минимум три модели под брендом Lada, а переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются.

Всего в этом году «АвтоВАЗ» должен произвести более 400 тысяч автомобилей, напомнил Мантуров. «Это такой, достаточно консервативный прогноз, исходя из того, что это, по сути, основная тольяттинская площадка», – добавил он.

Напомним, в июне Nissan приостановил производство в России из-за нехватки комплектующих. Позднее Президент России Владимир Путин одобрил «АвтоВАЗу» покупку «РН Банка», принадлежащего альянсу Renault-Nissan.