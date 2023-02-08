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Политика
8 февраля 2023  23:16

Власти объяснили взрывы в Бердянске работой ПВО по беспилотникам

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Прозвучавшие сегодня вечером в городе Бердянске взрывы были звуками «работы ПВО России по вражеским БПЛА-камикадзе». Об этом заявил в Telegram-канале член Главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, уточнив, что это предварительные данные.

«Наиболее громко взрывы (по свидетельствам моих земляков-бердянцев, всего их было около трех-четырех штук) были слышны в центральной части города и на косе», — заметил чиновник.

Администрация Бердянска в своем Telegram-канале также подтвердила, что взрывы были связаны с отражением налета беспилотников.

«Сегодня в районе 21.00 расчетами ПВО ВС РФ при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные БЛА, предположительно, разведывательного назначения. Жертв и разрушений нет», — отмечается в сообщении.

Город Бердянск расположен на юге Запорожской области, на побережье Азовского моря.

#спецоперация на Украине
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