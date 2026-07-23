Власти обсуждают создание цифровой экосистемы на базе «Госуслуг»

Власти рассматривают возможность создания универсальной цифровой экосистемы на базе портала «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«У “Госуслуг” есть важное преимущество – каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами», – отметили в аппарате.

При этом окончательные решения о стратегии дальнейшего развития портала пока не приняты, обсуждение возможных вариантов продолжается.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на двух участников обсуждения проекта сообщила, что правительство рассматривает несколько концепций развития «Госуслуг». Среди возможных вариантов издание называло создание собственной социальной сети с новостной лентой и возможностью формирования тематических сообществ.