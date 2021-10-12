Власти Новосибирской области вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест

В Новосибирской области вводится система QR-кодов и обязательная вакцинация некоторых групп населения. Об этом сообщается на сайте Правительства региона.

«В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от Covid-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные правила, обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности, начнут действовать с 25 октября этого года.

Посещение театров, кинотеатров и мероприятий с количеством участников от 500 человек, а также фитнес-центров, аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров разрешается только гражданам, у которых есть QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, бумажный сертификат либо отрицательный результат ПЦР-теста.

Ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет и на людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации, подтвержденный справкой.

Накануне, 11 октября, глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что всего за неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 5,6%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Республике Татарстан с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции.