Власти Новошахтинска назвали фейком сообщения о нападении диверсантов

Власти Новошахтинска в Ростовской области, где сегодня днем неизвестный открыл огонь по полицейским, назвали фейком сообщения о том, что в городе действовала диверсионно-разведывательная группа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале городской администрации.

Местные власти обратили внимание на то, что, по их данным, «в оппозиционных тг-каналах ссылкой на полицейский чат Новошахтинска сообщается о нападении диверсионно-разведывательной группы на полицейских в Старой Соколовке Новошахтинска».

Эти публикации городская администрации охарактеризовала как «очередной вброс дезинформации с целью распространения паники среди местных жителей».

«ЦИПсОшная фабрика использует любую возможность для дискредитации специальных служб и подрыва доверия к институтам власти, в частности, силового блока», — поделились своим пониманием мотивов появления таких сообщений власти Новошахтинска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня около полудня в пригороде Новошахтинска неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским, а затем сбежал с места происшествия. Один из стражей порядка был ранен, поиски стрелка пока продолжаются.