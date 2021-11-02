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Общество
2 ноября 2021  06:53

Власти Новгородской области одними из первых продлили нерабочие дни

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В Новгородской области продлили режим нерабочих дней, который был введен в регионе с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС. 

«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком», — сказал губернатор Андрей Никитин на заседании местного оперштаба. 

По его словам, будут ужесточены антиковидные меры, работа некоторых организаций будет приостановлена, включая кафе, магазинов и других заведений, игнорирующих систему QR-кодов. 

Главный санитарный врач Новгородской области Елена Никифорова доложила, что рост заболеваемости Covid-19 на предыдущей неделе составил 22%, в основном болеют работающие и пенсионеры.

20 октября Президент России Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 1 ноября. При этом отмечалось, что регионы могут самостоятельно увеличить период жестких ограничений исходя из текущей эпидситуации. 

#Коронавирус #нерабочие дни
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