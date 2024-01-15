Власти Нижнекамска рассказали, какие парки и скверы появятся в городе в 2024 году

В Нижнекамском районе Татарстана в 2024 году появятся два променада и один сквер. На эти цели будет направлено 160 млн рублей, доложил на деловом понедельнике руководитель исполкома района Роман Булатов.

«Формирование комфортной городской среды — одна из приоритетных задач, решение которой способствует повышению привлекательности и развитию территории», — отметил спикер.

По словам руководителя исполкома, будет выполнена первая очередь пешеходного променада по улице Менделеева. Объем финансирования составит 68 млн рублей. Планируется выполнить устройство покрытий пешеходных пространств, установить малые архитектурные формы, провести озеленение и организовать освещение.

«В совокупности с капитальным ремонтом дороги по улице Менделеева будет реализован комплексный подход к модернизации автомобильной и пешеходной инфраструктуры. В перспективе пешеходный променад будет иметь продолжение через лицей №35 с выходом на улицу Бызова», — раскрыл детали Булатов.

Еще один пешеходный променад появится в 27-м микрорайоне — от парка Нефтехимиков до улицы Чулман. В этом году будет реализована первая очередь. На эти цели заложено 82 млн рублей.

«Здесь планируется реализовать внутриквартальные пешеходные пространства с зонами отдыха, игровыми площадками, озеленением, освещением с наполнением малыми архитектурными формами. Это пространство в перспективе в рамках второй очереди будет иметь продолжение в 28-м микрорайоне с выходом к ТЦ „Рамус Молл“», — рассказал докладчик.

Помимо этого, подрядчики приступят к разбивке второй очереди сквера «Соенеч» в поселке Камские Поляны. Проект будет реализован за 10 млн рублей.