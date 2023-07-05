Власти Нижнекамска показали будущий образ церкви, строящейся на деньги татарстанцев

Фото:vk.com/m.kamelina

Фотографиями будущей Церкви Троицы Живоначальной, строительство которой идет в селе Малые Ерыклы на деньги местных жителей, поделилась на своей странице ВКонтакте замглавы Нижнекамска Марина Камелина.

«Получается красиво — будущая церковь будет располагаться на берегу местного водоема. Интересное архитектурное решение, которое не похоже на уже действующие церкви и храмы на нашей территории», — написала Камелина после посещения объекта.

Чиновница рассказала, что на деньги сельчан возведен цокольный этаж и стены. Также она отметила, что для полной реализации проекта требуется помощь и финансовая поддержка.