Власти Нижнекамска объяснили отказ от салюта на День Победы

В Нижнекамске праздничный салют 9 Мая в этом году проводиться не будет. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Александра Офицерова.

По ее словам, решение принято из соображений безопасности.

«В связи с сохранением угрозы атак БПЛА, которая уже достигла регионов Урала, мы не проводим салют 9 мая: враг не дремлет, и мы видим, как неспокойно в соседних областях, поэтому первоочередной задачей остается безопасность граждан – вечернее скопление тысяч людей может быть использовано против нас. Уверена: у нас еще будут прекрасные поводы для салютов – в первую очередь, когда все наши ребята вернутся домой с Победой, которая обязательно наступит», – отметила Офицерова.

При этом в Нижнекамском районе запланировано более 300 мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В их числе – флешмоб «Вальс Победы», акции «Окна Победы», «Сад памяти», «Трамвай Победы», «По дорогам Героев» и «Свеча памяти», а также конкурсы, спектакли, концерты и спортивные соревнования.

Основные праздничные события пройдут 9 мая на трех площадках: у монумента Победы, у Дома народного творчества и в сквере Лемаева. Программу откроет театрализованный пролог у ТЮЗа. В сквере организуют интерактивные зоны, выставки, мастер-классы, концертную программу и полевую кухню. Здесь же представят выставку «Герои многонационального Татарстана» и экспозицию, посвященную уроженцам Нижнекамского района – участникам войны.

В 10:00 у монумента Победы состоится торжественное мероприятие с возложением цветов, выступлениями и парадом, в котором примет участие 31 взвод. У спортивного комплекса «Факел» развернется музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, локальным конфликтам и специальной военной операции. Для жителей подготовят интерактивные площадки, мастер-классы и полевую кухню. Завершит программу концерт творческих коллективов города.