Власти Нижнекамска назвали типичные ошибки при благоустройстве пространств «Нашего двора»

Заместитель руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства Айназ Ярмиев назвал типичные ошибки при проведении работ по благоустройству дворовых территорий по итогам двух лет реализации программы «Наш двор».

Так, по словам спикера, одной из ошибок является то, что пандусы выполнены без учета требований установленных нормативов строительных правил, а площадки под размещение малых форм выполнены без учета особенности рельефа местности.

Кроме того, некачественно выполнены стыки бортовых камней, что в дальнейшем ведет к их разрушению. Согласно альбому типовых решений, разработанных проектным институтом при ГКУ «Главтатдортранс», приняты два типа соединения борткамней: впритык под 90 градусов с плотным соединением и под углом 45 градусов.

Еще одна ошибка, которую допускают строители, это некачественно произведенные работы по монтажу опор освещения. По истечению времени опора начинает наклоняться и может упасть, тем самым причинить вред жителям. Иногда строители неправильно выбирают высоту закладной детали при монтаже опоры освещения.

Ошибочной бывает и выбор зоны освещения, который выполняется без учета инфраструктуры рядом, что создает неприятные условия освещенности дворовой территории.

«При проведении работ по обустройству дорожной одежды повреждены существующие зелёные наслаждений, которые в рамках схемы благоустройства было принято сохранить. При таком случае необходимо закрасить место повреждения масляной краской, а лучше садовым варом», — отметил заместитель руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства Айназ Ярмиев.

«Основная цель программы „Наш Двор“ сделать дворовые пространства комфортными и безопасными, поэтому всегда необходимо обеспечивать в рамках проектирования безопасный выход с подъездов, а также пешую доступность по всей дворовой территории. В текущем году при приемке работ на указанные ошибки будет обращено пристальное внимание и особый контроль», — заключил он.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».