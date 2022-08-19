Власти Нижнекамска намерены отремонтировать как минимум девять променадов

В Нижнекамске собираются отреставрировать и привести в порядок дорожные променады, состояние которых сейчас не соответствует запланированному при их возведении. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

В начале строительства города было оборудовано немало пешеходных зон. Но со временем некоторые из них стали уже, а другие и вовсе исчезли. Пилотным проектом должна стать реконструкция пешеходной зоны между проспектом Строителей и улицей Баки Урманче через дорогу от Нижнекамского химико-технологического института.

Сейчас этой территорией, мешая друг другу, пользуются и пешеходы, и автомобилисты, и велосипедисты. После обновления, запланированного на 2023 год, к ней вернется изначальное предназначение.

Накануне здесь побывал главный архитектор Нижнекамска Равиль Сафиуллин. Проекта реконструкции у него пока еще нет, при его составлении предложения и идеи местных жителей обязательно будут учтены, заверяют власти города.

Всего в Нижнекамске обнаружили девять таких заброшенных променадов, но подсчет далеко не закончен. Всех их предполагается обновить.