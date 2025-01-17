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Власти Нижнекамска начали проверку после драки школьников
Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что в раздевалке школы №20 в Нижнекамске произошла драка. По словам автора публикации, один из мальчиков сел на оппонента и начал его избивать. При этом за происходящим наблюдали их сверстники.
Как сообщили «Татар-информу» в мэрии Нижнекамска, инцидент произошел 13 января. Выяснилось, что между ребятами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.
«На данный момент производится проверка компетентными органами. Ситуация находится на контроле управления образования», – заявили в администрации.
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