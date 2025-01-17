Власти Нижнекамска начали проверку после драки школьников

Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что в раздевалке школы №20 в Нижнекамске произошла драка. По словам автора публикации, один из мальчиков сел на оппонента и начал его избивать. При этом за происходящим наблюдали их сверстники.

Как сообщили «Татар-информу» в мэрии Нижнекамска, инцидент произошел 13 января. Выяснилось, что между ребятами произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

«На данный момент производится проверка компетентными органами. Ситуация находится на контроле управления образования», – заявили в администрации.