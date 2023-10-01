Власти Нидерландов закрыли крупнейшее в ЕС месторождение газа в Гронингене

Карта производственных площадок Гронингенского газового месторождения

Фото: www.sodm.nl

Сегодня, 1 октября, по решению властей Нидерландов была остановлена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Об этом сообщает информационное агентство ANP.

Подача газа была прекращена в 6 часов утра по местному времени (7 часов). Таким образом, добыча газа прекратилась через 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за землетрясений и разрушений, которые вызывает его работа, отмечает газета De Telegraaf.

Вместе с тем пока речь не идет об окончательном закрытии месторождения. Правительство королевства решило «не выводить газовые скважины из эксплуатации до 1 октября 2024 года». Соответственно, добыча может быть возобновлена уже в случае прихода холодной зимы или наступления различных непредвиденных обстоятельств.

Впрочем, такое решение разочаровало местные власти. По их мнению, возобновление добычи вызовет массовые протесты среди жителей Гронингена.

Гронингенское газовое месторождение было открыто в 1959 году, добывать газ здесь начали в 1963-м. Всего тут добыли свыше 1,5 трлн куб. метров газа, его остаточные запасы оцениваются в 2,7 трлн куб. метров. Однако с 1994 года этот район пережил более 900 землетрясений магнитудой до 3,6.