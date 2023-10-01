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Власти Нидерландов закрыли крупнейшее в ЕС месторождение газа в Гронингене
Сегодня, 1 октября, по решению властей Нидерландов была остановлена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене. Об этом сообщает информационное агентство ANP.
Подача газа была прекращена в 6 часов утра по местному времени (7 часов). Таким образом, добыча газа прекратилась через 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за землетрясений и разрушений, которые вызывает его работа, отмечает газета De Telegraaf.
Вместе с тем пока речь не идет об окончательном закрытии месторождения. Правительство королевства решило «не выводить газовые скважины из эксплуатации до 1 октября 2024 года». Соответственно, добыча может быть возобновлена уже в случае прихода холодной зимы или наступления различных непредвиденных обстоятельств.
Впрочем, такое решение разочаровало местные власти. По их мнению, возобновление добычи вызовет массовые протесты среди жителей Гронингена.
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