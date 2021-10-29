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Экономика
29 октября 2021  15:50

Власти Москвы выделят полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса

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Власти Москвы снова выделят деньги на поддержку бизнеса, прием заявок на субсидии продлен до 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина. 

«Департамент увеличивает объем поддержки на сферы бизнеса: услуги, общепит, спорт, образование и досуг, а также продлевает субсидийную кампанию для 15 ноября в России», — сказал Фурсин.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Павел Дитяев, 37% затрат городского бюджета на будущий год составляет финансовая поддержка бизнеса.

Дитяев заявил, что в 2022-м 4 миллиарда 200 миллионов являются прямой финансовой поддержкой, направленной на обновление производственных фондов, помощь в получении нового оборудования и в создании продукции.

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