Власти Москвы выделят полмиллиарда рублей на поддержку малого бизнеса

Власти Москвы снова выделят деньги на поддержку бизнеса, прием заявок на субсидии продлен до 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

«Департамент увеличивает объем поддержки на сферы бизнеса: услуги, общепит, спорт, образование и досуг, а также продлевает субсидийную кампанию для 15 ноября в России», — сказал Фурсин.

Как сообщил заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Павел Дитяев, 37% затрат городского бюджета на будущий год составляет финансовая поддержка бизнеса.

Дитяев заявил, что в 2022-м 4 миллиарда 200 миллионов являются прямой финансовой поддержкой, направленной на обновление производственных фондов, помощь в получении нового оборудования и в создании продукции.