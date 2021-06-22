Власти Москвы разъяснили порядок посещения кафе и ресторанов после введения новых мер

Для получения QR-кода, который в скором времени будет необходим для посещения столичных заведений общепита, непривитым потребуется отрицательный ПЦР-тест, сданный именно в московской клинике. Об этом рассказал первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий Департамент торговли и услуг, передает ТАСС.

При этом Немерюк заметил, что несовершеннолетние, которых в России пока не прививают, также смогут посещать кафе и рестораны, только предъявив на входе QR-код по результатам ПЦР-тестирования.

В свою очередь глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил: «ПЦР-тест для посещения — это ПЦР-тест, который должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС (единой медицинской информационно-аналитической системе — прим. Т-и)».

По словам Лысенко, не вакцинировавшиеся от коронавируса гости столицы, приехавшие из регионов, включая и Московскую область, и сдавшие ПЦР там, не смогут посетить заведения общепита, отмечает «Интерфакс».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что московские заведения общественного питания начиная с 28 июня смогут принимать только вакцинированных от коронавируса посетителей, а также клиентов, имеющих антитела к Covid-19 и отрицательный ПЦР-тест.