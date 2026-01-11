Власти Молдавии приостановили вещание двух российских телеканалов из-за фильмов о войне

Власти Молдавии приостановили вещание телеканалов «Золотая коллекция» и «Родное кино» из-за показа фильмов о войне. Об этом сообщил глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович, его слова приводит «ТАСС».

По его данным, решение было принято по указанию правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Петрович отметил, что подобные меры, по его мнению, фактически создают информационную изоляцию. Он считает, что власти с помощью таких решений пытаются оградить жителей страны от исторической правды и культурного наследия.

По его словам, под запрет, в частности, попал фильм «Они сражались за Родину», снятый советским режиссером Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова.

Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан в одном из выступлений сообщил, что власти приняли решение закрыть представительство Россотрудничества в Кишиневе. Он пояснил, что причиной стало продвижение памяти о Победе над фашизмом.

В 2022 году президент Молдавии Майя Санду подписала закон, принятый парламентом, который запрещает трансляцию новостных программ из России.

Документ вводит запрет на показ российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военной тематики, при этом допускает трансляцию развлекательного контента без военного контекста. Закон также предусматривает жесткие меры ответственности за распространение дезинформации.

В российском посольстве это решение назвали необъективным и политически мотивированным. Представители оппозиции, в свою очередь, обвинили Майю Санду и ее партию в предвзятом отношении к средствам массовой информации на фоне событий на Украине.