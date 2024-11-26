Власти Молдавии: Отказ от газа из России станет катастрофой

Решение прекратить поставлять газ из России в Приднестровье обернется катастрофой для Молдавии. Так сказал молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он уточнил, что отказ от российского газа приведет к краху экономической системы доставки электроэнергии, а от этого, в свою очередь, пострадают десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра.

Спикер также считает, что каждое государство должно продолжать вести переговоры, даже если они нежелательны. В случае с газом речь идет о благополучии и стабильности сотен тысяч граждан по обе стороны Днестра, отметил Серебрян.

Напомним, последние два года Россия отправляет газ в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Однако в конце 2024-го контракт о поставках «голубого топлива» из РФ в Европу через Украину истечет. По слова властей Киева, продлевать данный договор не планируется. Позже министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с топ-менеджером «Газпрома» Алексеем Миллером экспорт газа в республику.