Власти Молдавии назвали неуважением к стране падение ракеты на границе с Украиной

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение после падения обломков ракеты на границе с Украиной, и назвала это неуважением суверенитета. Свой комментарий о происшествии она разместила у себя в соцсетях.

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях населенного пункта Ларга», – говорится в заявлении Гаврилицы. Она также в очередной раз выразила поддержку украинскому народу.

Напомним, сегодня вечером МВД Молдавии сообщило об обнаружении осколков ракеты в районе села Ларги в Бричанском районе. О пострадавших на данный момент никаких сообщений не было.