Власти Менделеевска организовали питание для водителей фур на трассе

Менделеевский район организовал сухие пайки для водителей, которые оказались на трассе в эту метель. Сейчас в «снежном плену» на границе Татарстана остаются более 20 грузовых автомобилей. Кадрами в своем телеграм-канале поделился глава района Радмир Беляев.

«Сегодня привезли водителям воду, салаты и пирожки. Вечером также организуем горячее питание. Видим и другие примеры простой человеческой поддержки: никто не остаётся в стороне, помогают друг другу. В такую погоду без взаимовыручки никак», — отметил Беляев.

На данный момент покинуть трассу водители не могут.

Напомним, на территории Татарстана продолжает действовать ограничение движения для всех типов транспортных средств на федеральных дорогах М7 «Волга» и М12 «Восток», для грузовых транспортных средств и автобусов — на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения.

«Ситуация остается сложной. Прошу всех водителей по возможности отказаться от поездок», — призвал глава района.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал жителям Татарстана не выезжать за город из-за снегопада, о чем сообщал «Татар-информ».