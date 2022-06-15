Власти ЛНР: ВСУ сорвали эвакуацию гражданских с завода «Азот» в Северодонецке

Украинская сторона сорвала работу гуманитарного коридора, открывшегося сегодня для эвакуации мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке. Выйти с территории предприятия успел один пенсионер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александра Никишина.

Вооруженные силы РФ сегодня с утра ввели режим тишины на территории завода на время работу гумкоридора, однако в 8:10 украинская сторона начала обстрел из танка и минометов, сообщил Никишин. Работа коридора по этой причине прекращена, ВС Рф продолжат переговоры с украинской стороной, добавил представитель НМ ЛНР.

По словам Никишина, гражданские лица на заводе не знают о гумкоридоре, а их количество на территории завода менее 1,5 тысячи человек.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило, что сегодня по просьбе Киева откроется гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых граждан с территории «Азота». Предполагалось, что на территории завода могут находиться до 500 мирных жителей, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия.