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Происшествия 21 января 2025 12:25

Власти Лениногорска прокомментировали инцидент с питбулем, разгуливавшем внутри школы

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Сегодня в городских пабликах Лениногорска появился видеоролик с разгуливавшим в школе №7 питбультерьером. Автор видео рассказал, что щенок пробрался внутрь здания вместе с учениками. При этом некоторые школьники утверждали, что собака была агрессивной.

В администрации Лениногорского района сообщили, что хозяин щенка уже найден, животное передано ему. При этом указывается, что собака не проявляла агрессии, но напугала некоторых детей. Двоим ученикам понадобилась помощь школьной медсестры из-за царапин, их родителей сразу же уведомили о случившемся.

Сейчас происшествием занимаются полиция и прокуратура. Школа работает в обычном режиме.

#Лениногорск #Школа
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