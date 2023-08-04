Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Латвии попросят россиян, не сдавших тест по латышскому языку, покинуть страну
Около 6 тыс. российских граждан, которые обладают постоянным видом на жительство в Латвии и до сих пор не сдали экзамен по латышскому языку для продления права на пребывание в ЕС, в сентябре получат письма с требованием от властей покинуть республику. Об этом передает ТАСС.
Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш заявил, что получившие письмо «должны будут выехать из Латвии в течение 3 месяцев».
Отмечается, что за отказ исполнить предписание уголовная ответственность «не предусмотрена», но россиян могут оштрафовать. Если же они попытаются сдать экзамен до 1 сентября и не справятся, то смогут еще раз пройти тест до 30 ноября. До этого момента имеющийся постоянный вид на жительство будет действовать. При повторной неудаче желающие остаться в республике смогут попробовать «получить визу или временный вид на жительство».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»