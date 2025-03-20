Власти Лаишевского района: новость о школьниках, пострадавших во время эвакуации, – фейк

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что якобы шестеро детей пострадали во время учебной эвакуации в Песчано-Ковалинской школе. Источник сообщал, что школьников от условных «беспилотников» прятали в кустах. Сегодня в пресс-службе администрации Лаишевского района Татарстана эту информацию опровергли.

«Информация о ЧП в школе – фейк. Во-первых, на опубликованных фото и видео – не Песчано-Ковалинская школа. во-вторых, ни родители, ни педагоги не обращались в администрацию школы, района, МЧС или прокуратуру Лаишевского района с жалобами на организацию учебного процесса», – рассказали в пресс-службе района.

Кроме того в ведомстве отметили, что оклейка окон малярным скотчем — плановый ремонт, который проводится ежегодно весной для защиты от сквозняков. К безопасности от БПЛА это не относится. Дети к работам не привлекались.

«Тренировки по эвакуации проходят в штатном режиме, как и во всех школах региона. Подтвержденных случаев травм или нарушений нет. Любые вопросы можно задать напрямую администрации школы или направить обращение через официальные каналы», – добавили в пресс-службе района.