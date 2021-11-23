Власти Курской области продлили выплаты для пожилых жителей за вакцинацию от коронавируса

В Курской области продлили выплаты для граждан 65 лет и старше, прошедших вакцинацию от Covid-19 до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Размер единовременной выплаты составляет 3 тыс. рублей. Ранее ее могли получить те, кто привился первым компонентом с 1 сентября по 30 ноября.

Всего денежные средства получили 70,8 тыс. жителей Курской области. На это из регионального бюджета было направлен 212 млн рублей.

Всего в регионе привиты около 79% от планируемого числа жителей для достижения коллективного иммунитета.

На совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19, для чего необходимо нарастить темпы вакцинации в стране. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета в 80% необходимо привить еще около 20 млн граждан.