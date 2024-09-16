Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух населенных пунктов

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об обязательной эвакуации жителей Рыльского и Хомутовского районов. По словам губернатора, речь идет о населенных пунктах, которые находятся в 15-км зоне у границы.

«Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – указал он в своем телеграм-канале.

Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот».