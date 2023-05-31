Власти Курской области опровергли сообщения об украинских ДРГ

Сообщения о прорыве украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию Кореневского района Курской области, которые рассылаются жителям региона от имени сотрудников ФСБ, не соответствуют действительности. Об этом заявили в администрации области, сообщает ТАСС.

«Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность», — сказано в заявлении властей региона.

Ранее сегодня в Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины пострадали двое строителей, которые участвовали в возведении защитной линии вдоль государственной границы.

Один из пострадавших отказался от госпитализации, а другой с ранением кисти руки средней тяжести был госпитализирован, о чем в своем Telegram-канале рассказал курский губернатор Роман Старовойт.