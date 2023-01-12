Власти Крыма потребуют от Киева возместить ущерб за теракт на мосту

В ближайшее время Украине предъявят требования возмещения ущерба Крыму из-за теракта на Крымском мосту, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Власти республики, по его словам, подготовили иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины.

Работа по подсчету ущерба продолжается – власти региона намерены учесть последствия энергетической и транспортной блокад.

«Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включен в сумму нашего иска Украине», – цитирует Константинова РИА Новости.

Напомним, 8 октября на мосту подорвали грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Пролеты моста частично обрушились, его восстановление ведется до сих пор. Власти России назвали происшествие терактом и обвинили в нем украинские спецслужбы. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».