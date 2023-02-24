Власти КНДР заявили, что расценят как объявление войны дальнейшие провокации США

Игнорирование протестов Северной Кореи и продолжение провокационных действий в ее отношении со стороны США может быть расценено как объявление войны, заявил директор департамента МИД КНДР Квон Чжон Гын. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Дипломат осудил «находящееся под влиянием США и их сателлитов» заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались ракетные пуски КНДР. Представитель северокорейского МИДа назвал запуски «законным правом государства на самозащиту».

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших неоднократных протестов и предупреждений может быть расценено как объявление войны нашему государству», – подчеркнул Квон Чжон Гын.

Также он призвал Совбез ООН осудить действия, обостряющие военную напряженность, назвав в их числе военные учения, которые проводят США и Южная Корея. Сделать это необходимо «если СБ ООН поистине интересуется внесением вклада в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове», подчеркнул политик. В то же время США должны отказаться от обязательств по развертыванию стратегических средств в Республике Корея и прекратить все учения, направленные против КНДР, подчеркнул он, назвав это единственным способом разорвать «порочный круг военной напряженности».

Дипломат пригрозил решительными контрмерами, если право КНДР на самозащиту снова по настоянию США станет предметом обсуждения Совбеза ООН.

Напомним, с начала этого года КНДР, официально объявившая в 2022 году себя ядерным государством, провела три ракетных пуска. Токио в ответ выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет и запросил экстренное заседание Совбеза ООН.