Власти КНДР поддержали итоги референдумов в ДЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Власти КНДР поддержали итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы уважаем волю жителей, которые желали воссоединиться с Россией, и поддерживаем позицию Правительства России по поводу того, чтобы сделать эти регионы частью страны», — рассказал глава Департамента международных организаций МИД республики Чо Чхоль Су.

Он отметил, что подавляющее большинство участников референдума выступило за присоединение к РФ. Голосование прошло в соответствии с Уставом ООН, добавил дипломат.

По его словам, стремясь сохранить однополярный мир, Соединенные Штаты «злоупотребляют Советом Безопасности ООН» и вмешиваются во внутренние дела независимых стран, однако дни, когда Вашингтон мог использовать Совбез ООН как щит и средство агрессии для сохранения своего господства, прошли.

30 сентября Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН при обсуждении проекта резолюции с осуждением референдумов.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября, договоры о присоединении к России новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.