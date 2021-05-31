Власти Китая разрешили семьям заводить троих детей

Правительство Китая объявило о том, что супружеским парам теперь официально можно заводить до трех детей, сообщает ТАСС. Это решение было принято по итогам заседания политбюро ЦК Коммунистической партии страны.

Напомним, что с 1970-х годов Китай придерживался политики «одна семья — один ребенок». За редкими исключениями гражданам было разрешено иметь только одного ребенка. В случае нарушения родителям грозил высокий штраф и серьезные последствия, вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов Коммунистической партии Китая.

Этот демографический эксперимент не прошел даром — население КНР начало стремительно стареть. В настоящее время в Китае насчитывается около 200 млн жителей в возрасте свыше 60 лет.

Власти Китая пообещали постепенно начать вводить послабления в политику ограничения рождаемости. В 2014 году семейным парам разрешили заводить двоих детей, если хотя бы один из родителей является единственным ребенком в своей семье. А уже с 2016 года абсолютно всем семьям в Китае разрешили иметь двух детей.