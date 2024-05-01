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Власти Киргизии решили не проводить шествие «Бессмертного полка»
В этом году в Киргизии решили не проводить шествие «Бессмертного полка», сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
«Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия „Бессмертного полка“ в Кыргызстане», — сказали в ведомстве.
В министерстве попросили граждан «с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности», объяснив, что МВД «предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей».
В 2023 году в шествии «Бессмертного полка» в Бишкеке и других городах страны участвовали десятки тысяч человек. В этом году проведение акции ранее также планировалось в очном режиме.
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